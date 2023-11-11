طلبة الصف 12 في السليمانية يبينون موقفهم من تظاهرة الأحد

شفق نيوز / أعلن طلبة الصف 12 في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، عدم مسؤوليتهم عن أي تظاهرات تنطلق باسمهم، مؤكدين استمرارهم المطالبة بتمديد العام الدراسي أو تقليل المناهج الدراسية .

وقال ممثل طلبة الصف 12، محمد عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مطاليبهم ثابتة ومحددة وهي أن يتم تقليل المناهج الدراسية أو تمديد العام الدراسي الحالي لتعويض ما فاتهم جراء الإضراب الذي جاء بسبب تأخير صرف الرواتب الشهرية".

وأضاف عثمان، أن "المتضرر من تأخير بدء العام الدراسي هو الطلبة بالدرجة الأولى، وكذلك سيقع على عاتق المعلمين والمدرسين الذين سيتولون إعطاء تلك المناهج في الوقت المتبقي".

وبين أن "الطلبة غير مسؤولين عن أي تظاهرات ستنطلق يوم غد باسمهم"، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ"الحفاظ على سلامة وحياة المتظاهرين وعدم فسح المجال لمن يريد أن يسيء ويغير مجرى التظاهرات".

وأوضح عثمان، أن "الطلبة سيكونون من الحاضرين في تظاهرات المعلمين يوم غد، كون مصيرهم مشترك ويتطلب الوقوف بجانب الآخر"، مؤكدين استمرارهم بالمطالبة بحقوقهم وفقا للأطر المدنية والقانونية".