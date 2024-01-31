إطلاق ورشة إعادة تدوير للنفايات البلاستيكية بمخيم للنازحين في دهوك.. صور

شفق نيوز/ أطلقت منظمة "زيندا" بالتعاون مع منظمة "وادي الألمانية"، يوم الأربعاء، ورشة عمل لتدوير المواد البلاستيكية في مخيم كبرتو للنازحين جنوب محافظة دهوك.

وأفادت الهام عادل، المشرفة على الورشة بأن هدف المشروع يتمثل في تنظيف المخيم من النفايات وخاصة المواد البلاستيكية، إلى جانب توجيه التوعية لدى النازحين حول اهمية الحفاظ على البيئة وعدم رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة داخل المخيم.

وأوضحت عادل، في حديثها مع "شفق نيوز" أن المشروع بدأ أولا بحملات التوعية وبعد جمع النفايات تم افتتاح ورشة لتحويل المواد البلاستيكية باستخدام معدات خاصة الى منتجات منزلية مثل الكراسي والمزهريات وما الى ذلك.

وأشارت عادل، إلى أنه في بداية المشروع تم جمع أكثر من 20 كيلوجراما من المواد البلاستيكية ولكن تنخفض هذه النسبة بعد تنظيف الاماكن والأزقة داخل المخيم.

من جهتها قالت سناء، وهي ناجية تحررت من قبضة مسلحي داعش عام 2018، وتعمل الآن في الورشة: "نحن أربع نساء ورجلين، نعمل في الورشة، حيث نقوم بجمع المواد التي تحتوي على البلاستيك وتنظيفها بالمياه ثم نقوم بإدخالها عبر معدات مخصصة وتحويلها الى منتجات منزلية يتم بيعها في الأسواق في المستقبل".

ويعد هذا المشروع مبادرة إنسانية وبيئية مهمة لتحسين ظروف المعيشة في المخيم ويسهم في تشجيع النازحين على المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة وتحسين واقعهم.

وتظهر الصور التي التقطتها كاميرا شفق نيوز، كيف تقوم الورشة بتحويل المواد البلاستيكية إلى سلال وأدوات منزلية ذات شكل وطابع أنيق يمكن استخدامها في البيوت.