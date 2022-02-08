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إطلاق نار يودي بحياة مصور صحفي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T20:27:47+0000
إطلاق نار يودي بحياة مصور صحفي في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر خاص بسقوط مصور صحفي ضحية مساء يوم الثلاثاء جراء إطلاق نار في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن عثرت جثة مصور صحفي يدعى شوان علي (٣٨ عاما)،  في شقة بإحدى العمارات السكنية في مركز قضاء رانيا بمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "جثة علي كانت عليها آثار إطلاق نار، لكن لم يتضح على الفور سبب إطلاق النار عليه"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث.

وأشار المصدر إلى أن علي كان يعمل كمصور صحفي في مركز تنظيمات ٢٤ للاتحاد الوطني الكوردستاني في رابرين.

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