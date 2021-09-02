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إطلاق منتدى شبابي بعد تجاوز نسبة البطالة في إقليم كوردستان حاجز 12%

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-02T08:22:48+0000
إطلاق منتدى شبابي بعد تجاوز نسبة البطالة في إقليم كوردستان حاجز 12%

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة (روانگه) المعنية بشؤون الشباب اليوم الخميس منتدى حواريا حول توفير فرص العمل للشباب في إقليم كوردستان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبد السلام مدني في كلمة له افتتح بها أعمال المنتدى، إن "الهدف من إقامة هذا المنتدى للشباب هو لتمكيننا من إقامة هذه المنصة للتحدث عن مواضيع مختلفة في كل عام من أجل خلق تواصل بين الشباب وصناع القرار".

وأضاف أنه في كانون الثاني 2021، نسبة البطالة في إقليم كوردستان العراق كانت أعلى من ١٢٪.

بدوره قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل خلال كلمة له في المنتدى مخاطبا شريحة الشباب، "أنتم جزء لا يتجزأ من المجتمع ونقدّر دوركم عاليا في مختلف المجالات"، مردفا بالقول ان "حكومة الاقليم تعد نفسها مسؤولة أمام حل المشاكل التي تواجهكم".

وزاد بالقول إن حكومة الإقليم تعهدت في برنامجها بأن تبذل قصارى جهدها لمعالجة المعوقات التي تواجه الشباب، ونحن نعتقد أن استثمار الشباب هو السبيل الوحيد لتنمية المجتمع وبناء اقتصاد قوي".

كما أشار المتحدث إلى أن "رئيس حكومة الاقليم يولي اهتماما خاصا بشريحة الشباب ويبذل الجهود في توفير فرص العمل لهم وتنمية قدراتهم وتطويرها".

وتابع بالقول إن "هدف الحكومة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب بل يشمل خلق شباب فعّال ومساهم في شتى المجالات".

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