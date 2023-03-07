شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الثلاثاء، إطلاق مشروع لزراعة أشجار ساكورا في كوردستان.

وقال عوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز "سعداء اليوم بإطلاق هذا المشروع وهو جزء من مشروع حكومة الإقليم للتشجير وزيادة المساحات الخضراء".

واضاف ان "اطلاق المشروع هذه السنة سيكون في البناية الجديدة لوزارة البلديات وسيتم زرع اولى هذه الأشجار هناك".

وزُرعت حتى الآن 14 ألف شجرة ساكورا في عموم المحافظات العراقية ومن المقرر أن يتم زراعة 1600 شجرة هذه السنة.