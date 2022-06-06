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إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T16:50:07+0000
إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الاثنين، إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على الكلاب السائبة في المدينة.

وكتب خوشناو، في تغريدة نشره على حسابه في تويتر: "بهدف معالجة ظاهرة الكلاب الضالة والحد منها في الشوارع والأسواق والأماكن العامة، التقينا اليوم، بالمركز البريطاني لتحديد ولادة الحيوانات . (MAYHEW)

وناقش محافظ أربيل، مع المركز البريطاني، بحسب التغريدة "مشروع مكافحة زيادة الكلاب الضالة وتحصينها، لمنع انتشار الأمراض المعدية"، مؤكداً أنه "مشروع عالمي تم تنفيذه في دول عدة، وعرض المركز تنفيذ المشروع".

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