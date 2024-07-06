إطلاق مشروع تحديد أكبر مئة شجرة معمرة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت منظمة محبي البيئة في السليمانية اليوم السبت، عن استكمال مشروعها المتوقف منذ العام 2021 والخاص بتحديد أكبر مئة شجرة من حيث العمر.

وقال هزار عبدالله رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "أننا نعلن اليوم الاستمرار بمشروع تحديد أكبر مئة شجرة من حيث العمر في السليمانية بعد توقفه لأسباب مالية ومشاكل فنية منذ العام 2021".

وأضاف أن "المشروع يهدف إلى الاهتمام بهذه الأشجار وعدم التجاوز عليها من اي جهة كانت ولأي سبب كان، كونها جزءاً من تاريخ المنطقة، وجزءاً من النظام البيئي فيها".

وبين ان "اغلب الدول المتطورة تحول مكان وجود تلك الأشجار المعمرة إلى أماكن سياحية تتم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد لهذا نحن نتطلع لهذا الأمر".

وأكد أنه "خلال العام 2021 تم تحديد نحو، 12 شجرة معمرة في ناحية خورمال يعود عمرها لأكثر من 300 عام، وأخرى في السليمانية يعود لأكثر من 400 عام وحسب البيانات المتوفرة لدينا فإنه توجد أشجار معمرة يعود عمرها لنحو 500 عام".