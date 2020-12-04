إطلاق سراح 23 معتقلاً من متظاهري السليمانية

شفق نيوز/ أعلن عثمان كولبي، احد منظميّ تظاهرات السليمانية، يوم الجمعة، عن إطلاق سراح معتقلين من المتظاهرين، اقتيدوا امس الخميس على يد القوات الأمنية.

وقال كولبي لوكالة شفق نيوز، انه تم الافراج عن ٢٣ معتقلاً من الموظفين والمعلمين الذين اعتقلتهم القوات الامنية، ونحن بانتظار اطلاق سراح جميع المعتقلين الآخرين بحسب الوعود التي قطعتها الأجهزة الأمنية.

وشهدت مدينة السليمانية أمس الاول الاربعاء وأمس الخميس، تظاهرات احتجاجية على تأخر صرف الرواتب لأكثر من 47 يوماً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أمس الخميس، إن القوات الامنية منعت موظفين، واشخاص غاضبين من التظاهر قرب ساحة السراي وسط السليمانية للتنديد بتأخير صرف الرواتب واستقطاع نسبة منها، والمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وتحسين الواقع المعيشي المتردي.

وواجهت تلك القوات المحتجين باطلاق الغاز المسيل للدموع ونجحت في تفريق جموعهم لتنتشر بشكل مكثف حول الساحة والاسواق المحيطة بها.

وذكر مراسلنا ان ممثلي التظاهرات عقدوا أمس، مؤتمراً صحفياً أمام مبنى المحافظة أعلنوا فيه عن استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم واطلاق سراح المعتقلين والذي يبلغ عددهم 50 معلماً وموظفاً من قبل القوات الامنية والحفاظ على سلامتهم.

وتظاهر الآلاف من المعلمين والمدرسين والموظفين في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، احتجاجا على تأخر الرواتب والاوضاع المعيشية المتردية.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.