إطلاق سراح قرابة 4000 نزيل من اصلاحيات إقليم كوردستان خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مدير عام اصلاحيات اقليم كوردستان احسان عبد الرحمن بابان، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح قرابة 4000 نزيل من إصلاحيات الإقليم بعد انقضاء مدة حكمهم خلال النصف الأول من العام 2024.

وقال بابان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إجمالي عدد النزلاء في إصلاحيات اقليم كوردستان خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 4311 نزيلا، مبينا أن مجموع اولئك الذين تم اطلاق سراحهم خلال الفترة ذاتها 3934 نزيلا.

وأضاف أن اعداد أولئك النزلاء الذين يتلقون التعليم في الإصلاحيات في المراحل الدراسية كافة ابتداء من مرحلة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وصولا الى التعليم الجامعي بلغ 474 تلميذا وطالبا خلال العام 2024.