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إطلاق سراح قائممقام خانقين السابق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-03T12:14:29+0000
إطلاق سراح قائممقام خانقين السابق

شفق نيوز/ اعلن قائممقام خانقين السابق محمد امين ملا حسن، يوم الاربعاء، عن إطلاق سراحه من قبل محكمة التمييز في إدارة كرميان وتبرئته من التهم الموجهة اليه.

وكانت محكمة جنايات كركوك/كرميان في كلار قد أصدرت يوم الأربعاء 16 كانون الأول 2020 حكماً بالسجن لمدة عامين بحق قائممقام قضاء خانقين السابق محمد أمين حسن، المعروف بمحمد ملا حسن.

واستند قرار المحكمة الى قانون العقوبات العراقي بعد ادانته بسوء استخدام سلطاته أثناء توليه منصب القائممقام.

وقال محمد ملا حسن لوكالة شفق نيوز، إنه "قدم طعنا بالحكم الصادر بحقه من قبل محكمة جنايات كركوك في كرميان في شهر كانون اول الماضي وكسبه وتم تبرئته من تهم التجاوز على المال العام  وتهمة نقل مرآب كلار- خانقين و تأجير المرآب السابق دون العودة الى المراجع الرسمية".

واكد ملا حسن، أن "الاجراءات التي اتخذها بنقل  مرأب كلار- خانقين قانونية وامنية وبناء على قرارا ت رسمية  من  المجلس المحلي عام 2007 لحماية المواطنين من هجمات وتهديدات ارهابية  في ظل الفراغ السياسي"، مؤكدا بالقول، "لم أرتكب أي مخالفة قانونية أو ادارية ولا توجد اي مخالفات او خروقات تدنيني".

وتولى محمد ملا حسن منصب قائممقام خانقين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كانون الأول 2003 و أحيل الى التقاعد في أواخر 2019.

ويعد قضاء خانقين، شمال شرقي محافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها وتسكنها أغلبية كوردية، الى جانب العرب والتركمان، بعد عام 2003 تسلمت القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان الملف الأمني في القضاء، قبل أن يعود الجيش العراقي والقوات الأخرى التابعة للحكومة المركزية في 16 أكتوبر 2017 لبسط سيطرتها على المنطقة.

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