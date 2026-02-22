إطلاق سراح رئيس حزب التحالف للديمقراطية والعدالة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بإطلاق سراح رئيس حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة آرام قادر، بعد أشهر من اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “عملية الإفراج عن قادر جرت في وقت سابق من اليوم“، من دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي رافقت إطلاق سراحه، أو ما إذا كانت هناك شروط أو التزامات فُرضت عليه.

وكانت قوات الأسايش التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعتقلت آرام قادر قبل عدة أشهر في السليمانية ضمن إجراءات أمنية لم تُعلن تفاصيلها رسمياً للرأي العام.

وأثار اعتقال قادر حينها ردود فعل سياسية وإعلامية، لا سيّما وأن حزبه يُعد من القوى السياسية الناشطة في إقليم كوردستان والمشاركة في الحياة السياسية العامة.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية حول أسباب الإفراج عنه، أو ما إذا كانت القضية قد أُغلقت بشكل نهائي.

وأشارت تقارير محلية آنذاك إلى أن الاعتقال جاء على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإخلال بالأمن العام" و"تنظيم نشاطات سياسية دون موافقات رسمية"، وهي اتهامات لم تُعلن بشكل رسمي عبر بيان قضائي مفصل.