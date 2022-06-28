إطلاق سراح "المحتال الكبير" وشركائه في إقليم كوردستان مقابل كفالة مالية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح المحتال سليمان هلشويي وشركائه بكفالة مالية تراوحت بين 30 - 150 مليون دينار عراقي.

وقال المتحدث باسم شرطة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه منذ بدأ التحقيقات بالقضية وإلى انتهائها تم تسجيل أكثر من 1000 شكوى ضد هلشويي وشركائه، مشيرا إلى إلقاء القبض على 93 متهما بالقضية، ولم يتبق من بينهم سوى 27 متهما ما يزال ملفهم التحقيق لم يُغلق من بينهم "هلشويي".

وأوضح أن 64 متهما تم اغلاق ملفاتهم لعدم كفاية الأدلة، مبينا أن الأشخاص الذين رفعوا الشكاوى وصلت المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها أكثر من 15 مليون دولار.

وتابع المتحدث أن المتهم الرئيسي سليمان هلشويي وشركاءه تم الإفراج عنهم واحدا تلو الآخر من قبل القضاء لأن المادة التي تم القبض عليهم بها هي 456 من قانون العقوبات العراقي التي تتيح للمتهمين الحصول على الكفالة، مبينا أن الكفالات تراوحت بين 30 - 150 مليون دينار .

وأكدت إسماعيل أن ملف هؤلاء المتهمين ما يزال مفتوحاً ولم يغلق.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت نهاية العام 2020 عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فأن الشخص المعني اسمه سليمان هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.