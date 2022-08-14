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إطلاق حملة وطنية لزراعة نحو نصف مليون شجرة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-14T11:36:02+0000
إطلاق حملة وطنية لزراعة نحو نصف مليون شجرة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأحد، إطلاق حملة وطنية بزرع قرابة 500 ألف شجرة من خلال منحها للمزارعين في الإقليم لمكافحة التغير المناخي والتصحر.

جاء ذلك في كلمة لها خلال ندوة لدعم المزارعين انعقدت في أربيل عاصمة الإقليم.

وقالت طالباني انه، "ما دام جميعنا يستفيد من البيئة، فلنحافظ عليها ونقوم بخدمتها وهذا يحتاج الى تعاون الجميع"، داعية الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة اقليم كوردستان الى إصدر قرار خاص يجعل زراعة الفسائل والأشجار مسؤولية الجميع.

وأضافت "من هنا نعلن منح 250 - 500 الف شجرة الى المزارعين، وذلك ضمن حملة وطنية للتشجير"، داعية "المحافظات وإدارات المناطق المحلية المستقلة والمنظمات المدنية والدولية والأحزاب السياسية في الإقليم إلى مساندة الحملة".

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