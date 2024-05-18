إطلاق حملة لمنع التعامل غير القانوني مع الحيوانات وتحرير "البرية" منها في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "هانا" المهتمة بشؤون الحيوان، اليوم السبت، انطلاق حملة لتجنيب الحيوانات الأليفة من التعامل غير الإنساني وغير القانوني، وتحرير البرية منها.

وقالت شادية علي مسؤولة منظمة "هانا" للرفق بالحيوان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة جاءت ردا على التعامل غير الإنساني مع الحيوانات التي يتم بيعها، والتعامل معها في مكان بيع الحيوانات في سوق السليمانية".

وأضافت أن "المعلومات والوثائق المتوفرة لدينا تشير إلى أنه يتم التعامل بطريقة غير انسانية وغير قانونية مع تلك الحيوانات"، مشيرة إلى أن "الحملة تمت بالتنسيق مع الادعاء العام ولجان قائممقامية السليمانية وشرطة الغابات".

وبينت شادية ان "ما تم تثبيته لدينا سوء التعامل مع الحيوانات التي يتم بيعها للناس، والتي يجيز القانون بيعها والتعامل بها، ونجد أن الحيوان يترك لساعات في قفص دون أن يتم تقديم الماء والطعام له، أو أن يُترك في العراء وهو يتحمل الأحوال الجوية والمناخية دون رأفة".

وأضافت "أما بخصوص الحيوانات البرية التي لا يجوز أصلاً التعامل بها وفقا للقوانين، فقد رصدنا العديد من الحالات أن يتم التعامل بها وبيعها أمام الملأ".

وأشارت مسؤولة المنظمة إلى أن "الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، وخلال الأيام الأولى منها تم ضبط الكثير من الحيوانات، وسيتم تسليمها لشرطة الغابات لتقوم بتحريرها كون تلك الحيوانات تمثل جزءاً مهماً من النظام البيئي لهذا يجب المحافظة عليها".