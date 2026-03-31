إطلاق حملة لتنظيف سد دهوك وسط مخاوف من فيضانه (صور)

شفق نيوز- دهوك

باشرت ادارة سد دهوك، يوم الثلاثاء، حملة واسعة لتنظيف محيط السد من النفايات والمخلفات البلاستيكية التي تراكمت بسبب رميها من قبل الزوار، وجرف مياه الأمطار خلال الموسم الحالي، مؤكدة أن السد بات على بعد نحو 60 سنتيمترا فقط من مستوى الفيضان.

وقال مدير سد دهوك فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز إن "الحملة انطلقت من منطقة مفيض السد بسبب كثافة النفايات فيها بمشاركة شرطة البيئة وعدد من المتطوعين"، مشيرا إلى أن "الهدف لا يقتصر على التنظيف فقط بل يشمل أيضا توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم رمي المخلفات في الأماكن السياحية".

وأضاف أن "استمرار تدفق المياه بالمعدلات الحالية قد يؤدي إلى فيضان السد خلال أيام قليلة"، لافتا إلى أن "الجهات المعنية أبلغت مسبقا أصحاب المطاعم والكافيتريات والمشاريع الواقعة على مجرى السد بضرورة الابتعاد وإخلاء ممتلكاتهم تحسبا لأي ارتفاع في منسوب المياه".

وشهدت محافظة دهوك، وبقية محافظات كوردستان، موجة أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام، الأمر الذي دعا إلى دخول كوادر المحافظة في البلدية والأمانة ودوائر الماء حالة إنذار للسيطرة على السيول الناجمة عن تلك الأمطار ومخاوف من حدوث فيضانات.