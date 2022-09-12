إطلاق النظام الإلكتروني لـ 250 ألف متقاعد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أطلقت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأثنين، النظام الإلكتروني لشريحة المتقاعدين بهدف إنجاز معاملاتهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية بعيدا عن الروتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارة التخطيط في مدينة أربيل شهدت اليوم مراسم انطلاق مشروع نظام إدارة التقاعد الحكومي في إقليم كوردستان بالشراكة مع وزارة المالية والاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقال القنصل العام الأمريكي في الإقليم ايرفن هيكس جونير في كلمة له خلال مراسم، إن هذا النظام يهدف لإستكمال الحكومة الإلكترونية في الإقليم التي تم الشروع بها، مردفا بالقول إن حكومة الإقليم بدأت بتنفيذ قانون وتمكنت من خلاله من إعادة ملايين الدولارات للخزينة العامة، وإيقاف الرواتب غير القانونية.

وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة ستواصل دعم الاصلاحات الحكومية، وإعادة تأهيل البنى التحتية في إقليم كوردستان.

بدوره قال وزير التخطيط في حكومة الإقليم دارا رشيد في كلمة له ايضا إن هذا المشروع يعد جيدا للمتقاعدين، ويهدف إلى إنهاء الروتين، وربط المديرية العامة للتقاعد مع باقي الدوائر والمؤسسات المعنية في كوردستان.

اما في المتحدث باسم مديرية التقاعد في إقليم كوردستان حازم كوران في كلمة له خلال مراسم انطلاق المشروع، إن هذا المشروع يقدم الخدمات لـ 250 الف متقاعد، مبينا أنه سنويا يتم تسجيل أكثر من 5000 ملف للمتقاعدين في الإقليم.

وأضاف أنه لغاية الآن تتم تمشية ملف المتقاعدين بالمكالمات الهاتفية والبريد، مشيرا إلى انه تم العمل على هذا المشروع الجديد منذ سنتين ضمن تحويل حكومة الإقليم إلى الكترونية.

وزاد بالقول إن مشروع تحويل أعمال وشؤون التقاعد الى الكترونية يقدم خدمات أفضل لهذه الشريحة.

وتابع كوران بالقول ان المشروع سيسرع من انجاز معاملات المتقاعدين، مشيرا إلى هذا المشروع سيربط مديريات التقاعد الـ14 مع بعض، ويقلل من الروتين.