إطلاق النار على منزل مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حزبي، بإطلاق النار مساء يوم الجمعة على منزل مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة كركوك، دون تسجيل إصابات.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستان فهمي فائق، لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا النار على منزل مسؤول اللجنة المحلية الثامنة للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وريا تبلو بمنطقة الإسكان".

وأضاف، "لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لكن كانت هنالك أضرار مادية لحقت بالمنزل"، مشيراً إلى أن "المهاجمين لاذوا بالفرار".

وطالب فائق، السلطات الأمنية في كركوك، "بتأمين الحماية لكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك".