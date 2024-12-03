طلاب معهد في اربيل يثيرون الجدل بـ"جريمة وهمية".. فيديو

شفق نيوز/ أصدرت مديرية أسايش أربيل، بياناً اليوم الثلاثاء، كشفت فيه ملابسات فيديو جريمة قتل متداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أثار ضجة ليلة أمس.

وأوضحت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن قوات الأسايش باشرت على الفور بإجراء التحريات اللازمة بعد انتشار الفيديو، حيث أصدر قاضي تحقيق أسايش أربيل أمراً بالقبض على الطالب الذي يظهر في الفيديو، وكذلك صاحب المحل الذي التُقطت منه المشاهد عبر كاميرات المراقبة.

وأضاف البيان أنه بعد التحقيق، تبين أن الفيديو عبارة عن عمل تمثيلي أعده مجموعة من طلاب المعهد التقني كجزء من مشروع فيلم قصير لتقديمه في سمينار بالمعهد، وقد خضع الفيديو لعملية مونتاج قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون استخدام أي أسلحة حقيقية.

وأشار البيان إلى أن العديد من المؤسسات الإعلامية أعادت نشر الفيديو دون التحقق من صحته، داعياً كافة الجهات الإعلامية إلى التأكد من مصداقية الأخبار قبل نشرها، للحفاظ على المهنية والموثوقية الإعلامية.