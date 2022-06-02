طلاب غاضبون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية

شفق نيوز/ أقدم عدد من طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية، مساء اليوم الخميس، على قطع طريق رئيسي احتجاجا على انقطاع الماء عن القسم الداخلي.

وقال أحد الطلاب المحتجين لوكالة شفق نيوز أن المياه منقطعة عن الأقسام الداخلية منذ خمسة أيام، والسلطات الحكومية لم تستجب لشكوانا، الأمر الذي دعي للإقدام على قطع الطريق الرابط محافظة السليمانية بمحافظة كركوك، تعبيراً عن الاحتجاج.

وأضاف أن "سبب المشكلة يعود إلى وجود خلل بالأنابيب الناقلة للماء في الأقسام الداخلية، ولم يتم إصلاحها، كما أن انقطاع الماء أثر بصورة كبيرة على وضعنا المالي لاضطرارنا شراء الماء، ناهيك عن حالة الفوضى التي حدثت وذلك للحاجة الماسة للماء مع اشتداد درجات الحرارة".