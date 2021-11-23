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طلاب جامعيون في متنازع عليها يلتحقون بأقرانهم المحتجين في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-23T09:10:44+0000
طلاب جامعيون في متنازع عليها يلتحقون بأقرانهم المحتجين في كوردستان

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة المعاهد والكليات في خانقين شمال شرقي ديالى للمطالبة بصرف منح مالية مقطوعة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الطلبة تظاهروا أمام مبنى كلية العلوم الإنسانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية المستقطعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان.

ودعا الطلبة إلى صرف المنح المقطوعة لتلبية جانب من احتياجاتهم  الجامعية والمعيشية.

وتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

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