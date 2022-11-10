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طلاب جامعيون في إقليم كوردستان يتظاهرون لليوم الثالث توالياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-10T08:24:03+0000
طلاب جامعيون في إقليم كوردستان يتظاهرون لليوم الثالث توالياً

شفق نيوز / يواصل طلاب جامعة گرميان، اليوم الخميس، مظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي أمام بوابة الجامعة، لمطالبة حكومة إقليم كوردستان بوضع قانون لدفع المنح الشهرية وزيادتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الاحتجاج الطلابي إن طلاب جامعة گرميان تظاهروا، اليوم، من جديد أمام الجامعة وأغلقوا مدخلها وقاطعوا قاعات الدراسة مطاليبهم بتحقيق مطالبهم، وأبرزها إقرار قانون لدفع المنح الشهرية بشكل ثابت، وزيادة هذه المبالغ، فضلا عن غيرها من المطالب.

وقالت مريم حسين وهي طالبة جامعية لوكالة شفق نيوز إن "مظاهرتنا تتواصل لليوم الثالث على التوالي لأن الحكومة لم تستجب لمطالبنا".

وبينت مريم ان "التظاهر حق من حقوقنا وهو اداة للوصول إلى حقوقنا ".

ويطالب طلبة جامعة گرميان وحلبجة و جمجمال على مدار الأيام الثلاثة الماضية من حكومة الإقليم بإقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم في اقليم كوردستان بدفع المنح الشهرية بصورة مستمرة، إضافة إلى زيادة المبالغ المخصصة لهم، وتقليل أجور الدراسات المسائية، وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية .

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