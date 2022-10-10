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طلاب جامعة "جرمو" يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-10T10:28:39+0000
طلاب جامعة "جرمو" يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية

شفق نيوز/ اقدم عدد من طلبة جامعة "جرمو" (Charmo) في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين، على قطع الطريق الرابط مع محافظة كركوك احتجاجاً على عدم منحهم عناوين وظيفية.

وقال دلشاد كامران وهو احد طلاب جامعة جرمو لمراسل وكالة شفق نيوز، إنهم انطلقوا بتظاهراتهم منذ امس احتجاجا على عدم منحهم عناوين وظيفية بعد التخرج من الجامعة والتي تمثل مشكلة كبيرة لهم كونهم لن يسمح لهم بالتوظيف في حال عدم منح خريجي الجامعة عناوين وظيفية وفقا لاختصاصاتهم.

واضاف انهم فاتحوا ولعدة مرات رئاسة الجامعة للبيت بحل مشكلتهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان الا انهم لم يخبروهم بأي طريقة للحل.

وبدوره بينت الطالبة هيفين احمد انهم سيستمرون بالتظاهر لحين الاستجابة المطالب بمنح خريجي أقسام الجامعة عناوين وظيفية أسوة بباقي خريجي الجامعات.

يذكر أن جامعة جرمو في السليمانية تحوي ١٣ قسماً، الا ان قرابة ١٠ أقسام لا يمتلك خريجوها عنوانا وظيفيا بعد التخرج.

 

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