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طلاب جامعة السليمانية يطالبون بمحاسبة "المعتدين" على المحتجين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-15T10:04:28+0000
طلاب جامعة السليمانية يطالبون بمحاسبة "المعتدين" على المحتجين

شفق نيوز/ اعلن ممثلو الطلبة المحتجين في جامعة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من المطالب تخص التظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في المحافظة نهاية العام الماضي.

وقال ممثلون عن المحتجين خلال مؤتمر صحفي عقدوه، امام مبنى الجامعة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن طلاب الجامعات لم يهملوا مطاليبهم المشروعة وسيستمرون بالمطالبة بها من الجهات المسؤولة.

واضاف: لدينا ثلاثة مطالب رئيسية، هي محاسبة من قام بالاعتداء على الطلبة المحتجين خلال التظاهرات المطلبية من قبل القضاء، ومعرفة أسباب العنف المستخدم ضد المتظاهرين. وأشار ممثلوا المتظاهرين إلى أن المطلب الثاني يتضمن أخذ اراء الطلبة وممثليهم بالأشخاص المرشحين لمنصب رئاسة الجامعة، أما المطلب الأخير فكان يخص صرف المنح الشهرية من الحكومة والايفاء بوعدهم لها.

وتظاهر عدد كبير من طلبة الكليات والمعاهد في مدينة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين خلال الاشه الاخيرة من العام الماضي للمطالبة بصرف المنح الشهرية المتلكئة في الفترة الماضية بسبب الازمة المالية.

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