طلاب الكليات في السليمانية وكرميان يتظاهرون من أجل المنحة الشهرية وتخفيض رسوم الدراسة المسائية (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة كليات مختلفة في محافظة السليمانية ومنطقة كرميان اليوم الأحد، تظاهرة أمام مبنى جامعة السليمانية وكرميان احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بصرف المنح الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن المحتجين اقدموا على غلق باب رئاسة الجامعة منذ الساعات الأولى من الصبح وتم منع دخول الموظفين والتدريسين للجامعة وكذلك منع خروج أحد من الجامعة.

وبين محمد وهو أحد الطلبة المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "سبب الاحتجاج هذا هو عدم الاستجابة لمطالبهم التي طالبوا بها على مدار العام الماضي والذي وعدت بعض الجهات بالاستجابة لها".

وأضاف محمد أن "مطاليبنا كطلاب هو صرف المنح الشهرية بوقتها إضافة إلى زيادة وكذلك تخفيض رسوم الدراسات المسائية وتحسين نوعية الخدمات في الأقسام الداخلية".

وفي غضون ذلك؛ تظاهر طلبة جامعة كرميان للمطالبة بانتظام صرف المنحة الشهرية وزيادتها، فضلا عن تخفيض اجور الدراسة المسائية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي من الشهر الجاري تظاهر طلاب جامعة گرميان وحلبجة وكويه والسليمانية للمطالبة باقرار قانون يلزم وزارة المالية والاقتصاد والتعليم العالي في كوردستان بصرف المنح الشهرية بصورة منظمة وزيادتها لتصبح 150 الف دينار للطلاب خارج المدن و100 الف دينار للطلاب داخل مركز السليمانية، وتخفيض رسوم الدراسات المسائية إلى 55٪ وتحسن خدمات الأقسام الداخلية.