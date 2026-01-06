"طقوس ورسائل سلام".. الأرمن يحتفلون بميلاد المسيح في كوردستان (صور)

شفق نيوز- دهوك

احتفل الآلاف من الأرمن في عموم إقليم كوردستان والعراق، يوم الثلاثاء، بعيد ميلاد المسيح، الذي يصادف السادس من كانون الثاني من كل عام وفق التقويم الكنسي الخاص بالكنيسة الرسولية الأرمنية، حيث أدّوا الطقوس الدينية، ورفعوا الأدعية، وتغنّوا بالتراتيل الروحانية.

وقال رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في دهوك، يروان أمينيان، لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأرمن في العراق حالياً يقل عن 10 آلاف شخص، بعد أن كان العدد سابقاً أكثر من 20 ألفاً، وذلك بسبب الظروف التي مرّت بها المنطقة والعراق بشكل خاص.

وأضاف أمينيان أن "عدد الأرمن في إقليم كوردستان ازداد بشكل ملحوظ"، مبيناً أن "عددهم كان سابقاً لا يتجاوز ألف شخص، بينما يوجد اليوم أكثر من 4800 أرمني داخل الإقليم، إضافة إلى وجود خمس كنائس أرمنية".

في المقابل، تحدثت وكالة شفق نيوز مع عدد من أبناء الطائفة الأرمنية بعد انتهاء القداس في كنيسة الأرمن الأرثوذكس بمدينة دهوك، حيث عبّروا عن فرحتهم بالعيد، وتمنياتهم بانتشار الأمن والسلام في العراق وإقليم كوردستان والعالم.

وقالت رانيا كاكو: "جئنا اليوم إلى الكنيسة لأداء الصلاة، ثم زيارة الأهل والأقارب، ولدينا عادات خاصة في هذا العيد، منها تحضير الكبة والدولمة"، متمنية أن يكون هذا العيد عيد محبة وسلام للجميع.

أما كوركيس كيفورك، فقال: "نحن نعيش في إقليم كوردستان بأوضاع جيدة، وهناك تعايش بين جميع المكونات، ولا سيما في دهوك، حيث يعايد المسيحي المسلم، والمسلم يعايد الإيزيدي".