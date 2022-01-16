طقسٌ مُثير في إقليم كوردستان خلال الساعات المُقبلة

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاحد، عن استمرار تساقط الأمطار والثلوج في حدود مناطق الإقليم لغاية صباح الغد.

وتوقعت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي في حدود مناطق إقليم كوردستان".

وأضافت أن "تساقط الأمطار مستمر حالياً في معظم مناطق محافظتي السليمانية وحلبجة، لكن الأخيرة تشهد أيضاً تساقطاً للبرد"، مرجحة أن تشهد درجات الحرارة في جميع مناطق الإقليم "إنخفاضاً ملحوظاً يصل في بعضها إلى ما دون الصفر المئوي".

وأشارت المديرية، إلى أن "كميات الأمطار المتساقطة خلال الساعات الـ12 الماضية كانت كما يأتي) أربيل 14.6 ملم، السليمانية 19.2 ملم، دهوك 0.1 ملم، حلبجة‌ 5 ملم، كركوك 5.7 ملم، پيرمام 14.3 ملم، چمچمال 13.5 ملم، طوز خورماتو 10.8 ملم، خانقين 9.5 ملم، پنجوين 24.2 ملم، ماو‌ت 16 ملم، قلعة دزة‌ 20 ملم، سميلان 9.2 ملم، سيد‌كان 8.4 ملم، بارزان 8 ملم، بازيان 24.6 ملم، دربنديخان 0.6 ملم، دوكان 16.8 ملم، هلشو 2.2 ملم، كلار 1.2 ملم، خبات 1.4 ملم، سوران 1.2 ملم".