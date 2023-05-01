طقس كوردستان.. هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد محافظات الإقليم انخفاضا في درجات الحرارة من 2-3 درجات، مع تساقط للأمطار في معظم المناطق الجبلية بعد الظهر".

واشار البيان الى ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون كالآتي : اربيل 23، السليمانية 21، دهوك 21، حلبجة 23، كرميان 30، زاخو 22".