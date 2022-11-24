طقس كوردستان.. أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة  

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ضمن محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض 5-7 درجات خلال 48 ساعة المقبلة "، موضحة أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون في اربيل 17، السليمانية 16، دهوك 16 ، حلبجة 17، سوران 15، كرميان 20، زاخو 17 درجة مئوية".

من جابنه قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بدءا من اليوم الخميس بهطول أمطار مستمرة تبلغ ذروتها فجر ونهار يوم غد الجمعة.

وأوضح الزيادي، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة لبعض مناطق اقليم كوردستان وبعض الأقسام الشرقية، وقد تسنح الفرص أن تكون العاصمة بغداد تحت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة لبعض الأقسام الغربية.

وتوقع الزيادي، أن تكون المدن الجنوبية أقل تأثير متوقعاً، حيث ستتساقط أمطار متفرقة لبعض المناطق، فيما ستكون مدن الفرات الأوسط فيها أمطار متوسطة الشدة ببعض الاماكن.

وأمس توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية، هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في بعض المحافظات العراقية ابتداءً من اليوم الخميس.