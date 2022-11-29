طقس كوردستان.. أمطار غزيرة وثلوج مبكرة في الساعات المقبلة

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توقعات هطول الامطار في مناطق الإقليم خلال الساعات المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع أن تكون السماء غائمة هذه الليلة مع هطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق الجبلية، ولكن في الصباح الباكر ستشهد اغلب مناطق الاقليم هطولا للامطار".

واشارت الى ان "المناطق الجبلية في دهوك وإدارة سوران ستشهدان ارتفاعا في نسبة الامطار المتساقطة خلال الساعات المقبلة مصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط للثلوج على قمم الجبال".