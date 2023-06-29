طقس كوردستان في العيد.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الخميس، توقعات الطقس في محافظات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد محافظات الإقليم خلال الساعات المقبلة انخفاضا في درجات الحرارة من 1-2 درجة، مع تصاعد خفيف للغبار عند المساء خاصة في المناطق الجبلية".

واضاف ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة هي: اربيل 40 درجة مئوية، السليمانية 38 درجة، دهوك 40، حلبجة 40، إدارة سوران 37، ادارة كرميان 43".