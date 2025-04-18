طقس كوردستان.. أجواء مشمسة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ توقعت الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن الساعات الـ48 المقبلة ستشهد أجواءً مستقرة في معظم مناطق الإقليم، حيث يكون الطقس مشمساً في غالبية الفترات مع ظهور بعض الغيوم في أوقات متفرقة.

وذكرت الأرصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم سيكون غالباً مشمساً مع غيوم متقطعة، والرياح تهب بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، وتتجه من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع بمقدار يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، ومدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات.

وبينت أن طقس يوم غد السبت يستمر الطقس على حاله، حيث تبقى السماء مشمسة جزئياً إلى غائمة جزئياً. وسرعة الرياح تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، والاتجاه يبقى كما هو.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية عن يوم الجمعة، فيما يبقى مدى الرؤية بين 8 إلى 10 كيلومترات.

وتوقعت أن تكون درجات الحرارة ليوم غد السبت في مدن الإقليم:

أربيل: 27 مئوية

السليمانية: 24 مئوية

دهوك: 27 مئوية

كركوك: 30 مئوية

زاخو: 28 مئوية

حلبجة: 25 مئوية

سوران: 26 مئوية

حاجي عمران: 12 مئوية

كرميان:33مئوية