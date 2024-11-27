طقس كوردستان.. جدول بمعدل الأمطار وصباح "ضبابي" غداً

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، تشكل الضباب في العديد من المناطق وخاصة الجبلية، فيما نشرت جدولاً بمعدل تساقط الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الضباب سيتشكل في عموم مناطق الإقليم صباح يوم غد الخميس، وخصوصاً في المناطق الجبلية.

وبينت أن الأمطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية في إقليم كوردستان كانت متباينة حيث تصدرت منطقة بامرني بأعلى معدل بلغ 4.8ملم، تلتها شومان 4.6ملم، وحاج عمران ومانكيش بمعدل 4.4ملم في كل منهما.

وسجلت منطقة بارزان 2.2ملم، وعقرة 1.4ملم، وهالشو وميركسور 0.8ملم في كل منهما، وسوران وسيدكان 0.2ملم في كل منهما، فيما سجلت دهوك نسبة ضئيلة.