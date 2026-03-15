طقس كوردستان.. ثلوج وأمطار غزيرة وتحذيرات من سيول في اليومين المقبلين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، محذرة من موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي إلى ارتفاع مناسيب المياه في عدة مدن وبلدات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط سيتصاعد تدريجياً؛ فبعد زخات خفيفة نهار اليوم، تشتد الموجة مع ساعات المساء لتتحول إلى أمطار غزيرة (لزمە) وعواصف رعدية، لاسيما في المناطق الجبلية والحدودية".

وبينت أن "زاخو، وسوران، ومناطق واسعة من محافظتي أربيل ودهوك خاصة عقرة، وبجيل، ودينارته، وبردەرەش، وشقلاوة، وكوري، وبيرمام، وأجزاء من بارزان، ستشهد هطولاً كثيفاً للأمطار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المياه في الطرقات".

وأشارت الأرصاد إلى أن "الموجة ستصل بكثافة مع ساعات الليل المتأخرة وفجر الإثنين إلى حدود محافظة السليمانية، وإدارة راپرين، وأجزاء من إدارة كرميان"، مبينة أن "الرياح ستكون متغيرة الاتجاه وبسرعة تتراوح بين 10-20 كم/ساعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية".

وبشأن طقس يوم غد الإثنين، توقعت المديرية "استمرار هطول الأمطار وبلوغها الذروة فجراً في السليمانية وراپرين وكرميان، بينما تشهد أربيل ودهوك أمطاراً بين خفيفة ومتوسطة"، لافتة إلى أن "تأثير الموجة سيبدأ بالضعف بعد ظهر الإثنين لتتحول الأمطار إلى زخات متقطعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

واختتمت المديرية تقريرها بالتنويه إلى أن "هذه الموجة ستشهد حدوث عواصف رعدية، مع توقعات بتساقط الثلوج على قمم الجبال العالية الحدودية، واحتمالية سقوط البَرَد (الحالوب / التزرة) في بعض المناطق الجبلية".

وأوضحت المديرية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة ستكون في كركوك (إدارة كرميان) 15 درجة مئوية، وفي أربيل ودهوك 14 درجة، وغي حلبجة 13 درجة، وفي السليمانية 12 درجة، وفي بيرمام وسوران 10 درجات، فيما ستسجل منطقة حاجي عمران أدنى درجة حرارة تبلغ 6 درجات.