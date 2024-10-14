طقس كوردستان.. انخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة في الإقليم خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً خلال الساعات المقبلة في محافظات إقليم كوردستان".

وبينت أن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات كوردستان ستكون بواقع، 24 درجة مئوية في قضاء حاجي عمران، و32 درجة في كل من السليمانية ودهوك وسوران، و33 درجة في أربيل وزاخو، و35 درجة في حلبجة وكركوك 35، و38 درجة مئوية في إدارة كرميان المستقلة.