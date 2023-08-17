طقس كوردستان.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الإقليم خلال الأيام المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً في مدن كوردستان، وغائمة كلياً في المناطق الجبلية يوم غد الجمعة وبعد غد السبت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة ورعدية في المناطق الجبلية بسبب زيادة كثافة الغيوم، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وانخفاض الحرارة درجة واحدة.