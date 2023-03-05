طقس كوردستان.. امطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 درجات خلال 48 ساعة المقبلة مع هطول امطار خفيفة في المناطق الجبلية باربيل و رابرين و كرميان مع وجود تصاعد خفيف في الغبار في كل من دهوك و اربيل".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون كالآتي:

أربيل 23

السليمانية 21

دهوك 21

حلبجة 22

سوران 21

كرميان 27

زاخو 23