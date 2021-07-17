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طقس كوردستان.. الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان خلال أيام العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T14:47:22+0000
طقس كوردستان.. الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان خلال أيام العيد

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية الرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، ان ترتفع درجات الحرارة على نحو ملحوظ خلال ايام عيد الاضحى لتفوق في بعض المناطق مايزيد عن نصف درجة الغليان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان يوم الاثنين المقبل ستصل تأثيرات المنخفض الجوي السنوي الساخن الى اقليم كوردستان بشكل اكثر من معدلاته الطبيعية، الامر الذي سيؤدي لارتفاع اكبر في درجات الحرارة وستكون في اوجها ايام الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

واشار البيان الى ان مساء يوم الاربعاء سيشهد ازدياد سرعة الرياح مما يزيد من احتمالات تصاعد الغبار بشكل خفيف.

ووفقا للتوقعات التي جاء في البيان فإن مركز مدينة اربيل ستكون الحرارة مابين 46-48 درجة مئوية فيما ستكون في السليمانية ودهوك وحلبجة مابين 44-46 درجة مئوية، مبينة ان مدينة كركوك ومناطق گرميان ستتباين درجات الحرارة مابين 47-51 درجة مئوية.

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