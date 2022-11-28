طقس كوردستان.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال 48 ساعة المقبلة"، مبينا أنه "من المتوقع ان تشهد أغلب مناطق اقليم كوردستان هطولا للامطار".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في اربيل 21، السليمانية 22، دهوك 20، حلبجة 21، سوران 16، كرميان 26، زاخو 21.