طقس فريد.. جبل "سكران" يحتفظ بثلوجه رغم "غليان" العراق

شفق نيوز- أربيل

رغم درجات الحرارة المرتفعة في أغلب مدن البلاد، يحافظ جبل سكران في قضاء جومان بمحافظة أربيل، على الأجواء الشتوية، في ظاهرة غريبة أثارت فضول السائحين، حيث ما يزال يحتفظ بثلوجه حتى الان.

وفيما سجلت مدن العراق أعلى درجات الحرارة في العالم، وتجاوزت نصف درجة الغليان، فإن جبل سكران يسجل درجة حرارة 20 مئوية.

طقس الجبل وثلوجه، في هذا الصيف اللاهب، حوله إلى وجهة سياحية للزوار الإقليم من مدن الوسط والجنوب، حيث توجه السائحين له للاستمتاع ببرودة الطقس والثلوج والشلالات فيه.

ويقول مصطفى احمد، من اهالي السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "المكان جميل جدا هنا، وبارد جدا، وهناك ثلج متبقي من الشتاء".

ويضيف أن "الأجواء والمياه باردة، والطقس يختلف كثيرا عن المدينة".

فيما يبين جاسم، وهو أحد السائحين من بغداد، لوكالة شفق نيوز: "وصلنا اليوم للجبل، بعد ساعة ونصف قضيناها في الطريق، والاجواء باردة جدا وفيه ثلج، وسط الصيف، ونحن في مدننا بالوسط والجنوب تتجاوز درجة الحرارة الـ48 درجة مئوية، وهنا تتراوح بين 10 – 13 درجة مئوية".