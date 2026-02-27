طقس غير مستقر في إقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز- أربيل

توقعت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تأثر مناطق الإقليم بحالة من الطقس غير المستقر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في معظم المناطق.

وذكرت المديرية، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "طقس اليوم الجمعة الموافق 27 شباط/فبراير 2026 سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم كلي، مع تساقط زخات من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بشكل متقطع ضمن حدود محافظتي أربيل وكركوك، فيما تكون فرص هطول الأمطار أعلى في محافظات دهوك والسليمانية وحلبجة، إضافة إلى إدارات زاخو وسوران ورابرين وگرميان".

وأشارت إلى استمرار الأمطار المتوسطة حتى ساعات الليل، وقد تترافق أحياناً مع زخات غزيرة وعواصف رعدية، مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وأضافت أن "سرعة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، باتجاه شمالي غربي، فيما يتراوح مدى الرؤية بين 7 و9 كيلومترات، وينخفض إلى ما بين 4 و6 كيلومترات في مناطق تساقط الأمطار والثلوج".

وبيّنت المديرية، أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، بينما تنخفض في المناطق الجبلية بين 5 و7 درجات.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى: أربيل 14°، بيرمام 6°، سوران 10°، حاجي عمران 2°، السليمانية 13°، جمجمال 13°، دهوك 8°، زاخو 8°، حلبجة 15°، وگرميان 19° مئوية.

أما يوم السبت الموافق 28 شباط 2026، فتوقعت الأنواء الجوية أن يكون الطقس بين غائم جزئي وغائم كلي، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل متقطع في مناطق من محافظة دهوك وإدارة سوران، فضلاً عن احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الشمالية.

وأشارت التوقعات إلى استمرار سرعة الرياح بين 10 و20 كم/ساعة وباتجاه شمالي غربي، مع مدى رؤية يتراوح بين 8 و10 كيلومترات.

وتبقى درجات الحرارة وفق التوقعات قريبة من معدلات اليوم، حيث تسجل أربيل 15° مئوية، بيرمام 8°، سوران 10°، حاجي عمران 1°، السليمانية 13°، جمجمال 15°، دهوك 8°، زاخو 9°، حلبجة 15°، وگرميان 20° مئوية.