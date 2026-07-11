طقس حار في إقليم كوردستان خلال الساعات القادمة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن حالة الطقس للأربع وعشرين ساعة المقبلة، متوقعة طقساً صيفياً حاراً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم غد الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم السبت سيكون صحواً وحاراً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س)، ومدى رؤية يتراوح بين 8-10 كم، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجلته يوم أمس.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المسجلة ليوم السبت (11-07-2026): أربيل: 41 درجة، السليمانية 40 درجة، دهوك 40 درجة، كركوك (المنطقة المحيطة/جمجمال) 41 درجة، حلبجة 43 درجة، زاخو 41 درجة، إدارة كرميان 44 درجة، بيرمام 37 درجة، حاجي عمران 33 درجة.

وأضاف البيان، أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً وحاراً أيضاً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومدى رؤية (8-10 كم)، منبها إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار (1-2 درجة) مقارنة بمعدلات اليوم السبت.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الأحد (12-07-2026) كالتالي: أربيل 42 درجة، السليمانية 41 درجة، دهوك 41 درجة، كركوك (جمجمال) 42 درجة، حلبجة 43 درجة، زاخو 42 درجة، إدارة كرميان 45 درجة، بيرمام 39 درجة، حاجي عمران 35 درجة.