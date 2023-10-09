طقس اليوم.. أمطار خفيفة وانخفاض بدرجات الحرارة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تكون السماء غائمة بشكل عام في المناطق الجبلية ضمن محافظة دهوك وهطول أمطار خفيفة عند المساء.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة ستكون كالآتي: أربيل 29 درجة مئوية، والسليمانية 28، ودهوك 26، وحلبجة 29، وزاخو 27، وسوران 28، وكرميان 34 درجة مئوية.