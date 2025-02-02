طقس العام الحالي.. السليمانية تسجل ارتفاعاً بدرجات الحرارة وانخفاضاً ملحوظاً لهطول الأمطار

شفق نيوز/ كشفت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، يوم الأحد، أن درجات الحرارة في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت تراجعاً واضحاً في هطول الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بيانات الطقس لشهر كانون الثاني/ يناير المنصرم تظهر زيادة في درجات الحرارة، ووفقاً للبيانات المسجلة فإن أدنى درجة حرارة سجلت الشهر الماضي كانت 0.2 درجة مئوية، بينما بلغت أعلى درجة حرارة 18.2 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن متوسط درجات الحرارة في الشهر الأول من العام الحالي بلغ 8.1 درجة مئوية، مما يمثل زيادة مقدارها 1.3 درجة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعكس تغيراً ملحوظاً في الطقس.

أما فيما يتعلق بالأمطار، أوضحت المديرية أن إجمالي كمية الأمطار التي هطلت في الشهر الأول من العام الحالي بلغت 25.2 ملم، وهو أقل بنحو 100ملم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتسجل هذه البيانات تغيراً بيئياً ملحوظاً في السليمانية، إذ تشير إلى تأثيرات مناخية قد تؤثر على العديد من القطاعات. وفي الوقت نفسه، تبقى الحاجة إلى متابعة دقيقة للتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة أمراً بالغ الأهمية.

وتعتبر الأرصاد الجوية في السليمانية مصدراً رئيسياً لرصد التغيرات المناخية وتحليلها، حيث تساهم البيانات التي تقدمها في فهم تأثيرات المناخ على الحياة اليومية، بما في ذلك الزراعة والمياه والطاقة.