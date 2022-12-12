طقس اقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة خلال اليومين المقبلين، مع هطول الأمطار في أوقات متفرقة تشمل المناطق الجبلية ومراكز المدن.

وبينت أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون، 16 درجة مئوية في كل من اربيل وحلبجة وزاخو، و 15 درجة مئوية في كل من السليمانية ودهوك، وفيما ستسجل إدارة سوران أدنى درجة حرارة تبلغ 12 درجة، ستكون إدارة كرميان الأعلى بـ20 درجة مئوية.