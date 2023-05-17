إطفاء دهوك تشكل 20 فرقة لمواجهة حرائق "محتملة" في موسم الحصاد

شفق نيوز / أعلنت دائرة إطفاء دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن خططتها لمواجهة الحرائق المتوقعة في الأراضي المزروعة بشكل عام والحنطة والشعير بشكل خاص، خلال موسم الحصاد للصيف الحالي.

وقال المسؤول في دائرة الإطفاء، المقدم بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وبالتعاون مع دوائر معنية أخرى، شكلت 20 فرقة لمكافحة الحرائق ومراقبة المناطق الزراعية وخاصة المزروعة بالحنطة والشعير.

وأوضح عبد العزيز، أن "الفرق المشكلة بدأت اليوم بمهامها وستستمر لمدة شهرين وعلى مدار 24 ساعة، لحين الانتهاء من موسم الحصاد"، مبيناً أن "فرقتين من مكافحة الحرائق ستراقب المناطق المتاخمة مع مدينة الموصل، وذلك بالتعاون مع دائرة إطفاء نينوى".

ودعا عبد العزيز، الفلاحين، إلى التعاون مع دائرة الإطفاء وإبلاغ الجهات المعنية في حال حدوث أي حريق على الفور، وكذلك تجنب إشعال النيران بالقرب من المزارع"، مردفاً بالقول: "لدينا خطة أيضا لانتشار فرق الإنقاذ بالمناطق السياحية وخاصة التي تتواجد فيها الأنهار وبرك السباحة حيث تشهد هذه المناطق حوداث غرق كل عام.