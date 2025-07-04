طعناً بسكين.. القبض على سوري انهى حياة سائق اجرة في اربيل

شفق نيوز - اربيل

افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمقتل سائق أجرة في أربيل طعناً بآلة حادة، مبينا انه تم اعتقال القاتل الذي يحمل الجنسية السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "في ساعة متأخرة من ليلة أمس، قُتل شاب يُدعى فرهاد سليم برادوستي، يعمل سائق (تاكسي)، وذلك بعد أن أقلّ أحد الأشخاص بالقرب من متنزه سامي عبدالرحمن، حيث قام الراكب بتوجيه خمس طعنات له، مما أدى إلى مفارقته الحياة".

واضاف انه "وبعد إبلاغ الشرطة بالحادثة، بدأت التحقيقات، وتم التوصل إلى هوية القاتل، الذي تم اعتقاله صباح اليوم"، مشيراً الى أن "القاتل سوري الجنسية، ووفق المعلومات الأولية التي جُمعت بعد القبض عليه، تبيّن أنه شخص منحرف ولا يمتلك أي دافع واضح لجريمته".