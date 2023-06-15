"طعام وأعمال يدوية".. مهرجان صيفي وسط أربيل لدعم مشاريع النساء (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مهرجان الصيف عبر عرض عدد من الأطعمة وترويج الأعمال النسائية اليدوية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فعاليات المهرجان الذي يقام في متنزه سامي عبد الرحمن، وسط مدينة أربيل، ستستمر لمدة ثلاثة ايام وتضم أكثر من 30 طاولة لعرض البضائع عليها اضافة الى استفادة نحو 70 شخصا منها.

من جهتها قالت جنار محمد وهي مشاركة في المهرجان لوكالة شفق نيوز "شاركتُ في هذا المهرجان بعدد من الاطعمة الشعبية الكوردية مثل (الكفتة والدولمة وكباب العروك) التي هي متداولة في كوردستان واقوم ببيعها بأسعار مختلفة".

من جانبها قالت كفاية علي وهي زائرة للمهرجان لوكالة شفق نيوز إن "أهمية هذا المهرجان تكمن في انه يوفر فرصاً ذهبية للنساء من أجل الترويج اعمالهن اضافة الى خلق تجارب نسائية ناجحة في مجال الأعمال اليدوية و طبخ الأطعمة وبيعها خاصة أنها تحظى بإقبال لا بأس به في الوقت الحالي من قبل المواطنين".