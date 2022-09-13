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"طريق الموت" يدفع بناشطين السير مشياً من دربنديخان إلى السليمانية والإدارة ترد: نحتاج عامين 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T07:34:47+0000
"طريق الموت" يدفع بناشطين السير مشياً من دربنديخان إلى السليمانية والإدارة ترد: نحتاج عامين 

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مبنى محافظة السليمانية بعد مسيرة راجلة من قضاء دربنديخان، احتجاجا على تأخير إنجاز الطريق الرابط بالقضاء، فيما بينت إدارة المحافظة أنها تحتاج أكثر من عامين آخرين لاكماله.

وقال الناشط المدني هاوكار قادر في حديث لوكالة شفق نيوز، "جئنا سيرا على الاقدام من قضاء دربنديخان الى مبنى محافظة السليمانية، احتجاجا على عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب رداءة "طريق الموت" الرابط بين السليمانية ودربنديخان، وتأخير إنجازه على الرغم من البدء بتنفيذه منذ سنوات".

وأضاف ان "نشاطنا لهذا اليوم كان يتضمن مجيئنا من قضاء دربنديخان وحمل لافتات تبين صور الضحايا"، داعيا الجهات المسؤولة الى "مشاهدة مدى معاناة مواطنيها".

وبيّن الناشط المدني "سنستمر بنشاطاتنا المدنية لاجبار الجهات الرسمية على اكمال المشروع بأسرع وقت".

بدوره اكد نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "الطريق الرابط بين السليمانية ودربنديخان قد بدأ العمل به منذ عام 2012 وتوقف لعدة مرات بسبب الازمة المالية التي انتجها الخلاف مع بغداد وقطع حصة الاقليم من الموازنة اضافة الى تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب جائحة كورونا"، مبينا ان "هذا لا يعني ان الحكومة غير مسؤولة لكن عليها ان تجد حلاً مناسباً وسريعاً".

وتوقع شيخ محمد ان "يحتاج المشروع إلى أكثر من سنتين لإتمامه اذا بقي الحال كما هو عليه حالياً"

يذكر ان طريق كلار دربنديخان- السليمانية والذي يشكو منه السكان لعدم اكتماله حتى الآن بلغت نسبة إنجازه 55% وتوقف لمرات عدة لأسباب مالية، فيما يشكو الأهالي من سقوط ضحايا بسبب حوادث السير وعدم اكتمال الطريق الحالي المخصص بجانبين ذهابا وإيابا.

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