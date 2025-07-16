"طرف ثالث" يدفع بوفد نيابي عراقي لزيارة كوردستان للكشف عن منفذي الهجمات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم الاربعاء، من وصفته "الطرف الثالث"، بالوقوف وراء الهجمات التي طالت منشآت نفطية في إقليم كوردستان، مؤكدة أن وفداً نيابياً سيزور الاقليم من اجل التحقيق بالملف.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي الآمرلي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية قررت تشكل لجنة تقصي الحقائق بخصوص استهداف المنشآت النفطية في اقليم كوردستان"، موضحا ان "هناك وفدا من اللجنة النيابية سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الإقليم لمعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها".

واضاف ان "هناك طرفاً ثالثاً يريد إرباك الوضع وافتعال المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، معتبرا أن هذا الطرف (الثالث) "يحاول استغلال العلاقات الدولية لإحراج الحكومة لأبعاد سياسية".

هذا وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن اضراراً فادحة لحقت بالمواقع النفطية المستهدفة بواسطة طائرات مسيرة مفخخة في ادارة منطقة زاخو المستقلة، ومحافظة دهوك.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت بهجمات منفصلة ثلاثة مواقع نفطية في إدارة منطقة زاخو المستقلة ومحافظة دهوك.

وكان حقلا "خورمالة" و"سرسنك" النفطيين في محافظتي أربيل ودهوك قد تعرضا، أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.