"طرد وقتل وانتحار".. عنف النساء ضد الرجال يزداد في كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الرجال في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العنف ضد الرجال من قبل زوجاتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال برهان علي، لوكالة شفق نيوز، إن الفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2024 ولغاية منتصف شهر نيسان الجاري شهدت تسجيل 148 شكوى عنفية مختلفة ضد الرجال، و13 حالة انتحار للرجال، كما تم تسجيل حالتي قتل لرجلين".

وأضاف، أن "معدل العنف ضد الرجال باتت أعلى إذا ما قارنا الإحصائيات التي تم تسجيلها العام الماضي خلال نفس الفترة"، مضيفا أنه "لم يتم تحديد نوعية تلك الحالات العنفية ضد الرجال لغاية الآن".

وبين رئيس اتحاد الرجال؛ انه "في كل عام، يتم طرد رجال وخاصة من كبار السن، من منازلهم في إقليم كوردستان"، موضحاً أنه "كثيراً ما يقف الأطفال إلى جانب أمهاتهم في المشاكل العائلية، مما يضطر الآباء والرجال إلى مغادرة منازلهم".

وأوضح علي، أنه "في الأعوام الماضية كانت بعض المشاكل العائلية تحل اجتماعيا قبل حدوث التفريق بين الزوجين، لكن الآن أصبح الوضع عكس ذلك ونجد أن المشاكل تنتقل مباشرة إلى المحكمة وما ينتج عنها من حالات طلاق".